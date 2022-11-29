Без топ-менеджеров: IT-компании по-прежнему испытывают дефицит кадров
Операционный директор рекрутингового агентства RecruitIT Александр Крюков отметил, что после окончания частичной мобилизации ситуация с кадрами не стабилизировалась.
IT-специалисты не вернулись на российский рынок после завершения частичной мобилизации, отрасль по-прежнему испытывает острый дефицит кадров, заявил операционный директор рекрутингового агентства RecruitIT Александр Крюков в беседе с НСН.
Объявление частичной мобилизации в сентябре спровоцировало отъезд сотен тысяч россиян за границу. Министр труда и социальной защиты населения Казахстана Тамара Дуйсенова сообщила, что около 100 тысяч россиян остаются в стране с момента прибытия в конце сентября. Крюков отметил, что на этом фоне в IT-сфере по-прежнему есть большие проблемы с кадрами.
«После объявления мобилизации мы видим серьезную проблему с кадрами в IT по многим направлениям. Рынок почувствовал отток, на внутреннем рынке был заметный дефицит кадров. Все руководящие должности стало сложнее закрывать. Их до этого было очень сложно закрывать, но сейчас мы видим, что все топ-менеджеры точно релоцировались в поисках новых международных проектов или ушли с рынка, если у них есть сбережения. Сейчас они откликаются охотнее на зарубежные вакансии», - рассказал он.
Частичная мобилизация также заставила компании отказываться от профессионалов без профильного образования, чтобы избежать рисков, отметил Крюков.
«Многие IT-компании, которые получили аккредитацию, сейчас готовы нанимать к себе в штат сотрудников только тех, у кого есть профильное образование. Есть закон об отсрочке от мобилизации, бронь могут получить люди с профильным образованием. Был бум IT-рынка последние несколько лет, люди без профильного образования шли в эту профессию. Огромное количество компаний не готовы даже рассматривать хороших специалистов, которые имеют ценность, но не имеют профильного образования. Компании не хотят рисковать, что в какой-то момент этот сотрудник внезапно пропадет», - объяснил собеседник НСН.
При этом сейчас компании активизировались, начали планировать новые проекты и бюджеты, но с соискателями все еще есть проблемы, добавил Крюков.
«Пока ситуация не начала выравниваться. Мы видим, что компании начали активизироваться в поисках. Рынок соискателей пока так и остается очень ограниченным. У каждого соискателя есть нерешенные вопросы, либо они уже уехали, тяжело сейчас с ними работать. Со стороны компаний подбор возобновляется, появляется уверенность, планируют бюджеты и направления развития. Думаю, что соискатели тоже потянутся», - сказал он.
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