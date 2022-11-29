Без топ-менеджеров: IT-компании по-прежнему испытывают дефицит кадров

«После объявления мобилизации мы видим серьезную проблему с кадрами в IT по многим направлениям. Рынок почувствовал отток, на внутреннем рынке был заметный дефицит кадров. Все руководящие должности стало сложнее закрывать. Их до этого было очень сложно закрывать, но сейчас мы видим, что все топ-менеджеры точно релоцировались в поисках новых международных проектов или ушли с рынка, если у них есть сбережения. Сейчас они откликаются охотнее на зарубежные вакансии», - рассказал он.

Частичная мобилизация также заставила компании отказываться от профессионалов без профильного образования, чтобы избежать рисков, отметил Крюков.

«Многие IT-компании, которые получили аккредитацию, сейчас готовы нанимать к себе в штат сотрудников только тех, у кого есть профильное образование. Есть закон об отсрочке от мобилизации, бронь могут получить люди с профильным образованием. Был бум IT-рынка последние несколько лет, люди без профильного образования шли в эту профессию. Огромное количество компаний не готовы даже рассматривать хороших специалистов, которые имеют ценность, но не имеют профильного образования. Компании не хотят рисковать, что в какой-то момент этот сотрудник внезапно пропадет», - объяснил собеседник НСН.