СМИ: Минцифры России начало разрабатывать меры для возвращения IT-специалистов
Минцифры РФ прорабатывает меры для возвращения покинувших страну IT-специалистов. Об этом пишет «Коммерсантъ».
По данным издания, в декабре ведомство начало проводить совещания по данному вопросу с представителями ассоциаций и компаний. Как отметил глава совета директоров «Базальт СПО» Алексей Смирнов, в частности, речь идет о частичной оплате «обратной релокации» и повышении до 30% налога на доходы для специалистов, работающих из-за рубежа, пишет RT.
В свою очередь глава НП «Руссофт» Валентин Макаров рассказал о возможном предоставления IT-специалистам брони от призыва в армию и оплате перелета в Россию. При этом эксперт высказал мнение, что повышение налога и введение запрета на удаленную работу «только навредит, поскольку IT-специалисты массово начнут увольняться».
По данным источника в правительстве, пакет мер пока не принят, однако решение вопроса ожидается «в ближайшее время», пишет Ura.ru.
При этом в Минцифры рассказали «Коммерсанту», что ведомство разрабатывает «дополнительные меры поддержки развития IT-компаний» в РФ.
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