Минцифры выступило против запрета на выезд из страны для IT-специалистов

«Наоборот, мы хотим сказать, что ребята, те, кто уехал, - возвращайтесь, спокойно работайте или продолжайте работать, будучи там, на российские компании», - заявил Шадаев, отвечая на вопрос о возможности ограничения выезда IT-специалистов за пределы России.

На днях Шадаев уже заявлял, что запрет удалёнки для уехавших из страны IТ-специалистов может пагубно сказаться на темпах развития отечественных решений, продуктов и сервисов.

