Минцифры выступило против запрета на выезд из страны для IT-специалистов
Минцифры выступило против запрета выезжать за пределы России IT-специалистам. Об это заявил глава министерства Максут Шадаев во время вебинара в Telegram-канале Минцифры.
Министр назвал такие запреты и ограничения вредными.
«Наоборот, мы хотим сказать, что ребята, те, кто уехал, - возвращайтесь, спокойно работайте или продолжайте работать, будучи там, на российские компании», - заявил Шадаев, отвечая на вопрос о возможности ограничения выезда IT-специалистов за пределы России.
На днях Шадаев уже заявлял, что запрет удалёнки для уехавших из страны IТ-специалистов может пагубно сказаться на темпах развития отечественных решений, продуктов и сервисов.
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