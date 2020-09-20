Меньше 100 в день. В России снижается число смертей от коронавируса

За прошедшие 24 часа в России выявили 6148 человек, инфицированных коронавирусом. Скончались от последствий болезни 79.

Напомним, за время эпидемии в России зафиксировали 1 103 399 заразившихся, умерших - 19 418 человек.

Ранее профессор вирусологии Института имени Гамалеи Анатолий Альштейн в эфире НСН уточнил, в каком случае в России получится победить коронавирус.

«Если вакцина окажется эффективной, то она сможет оказать большое влияние на течение эпидемии. Понадобится время и для производства вакцины. Это дело непростое. Вакцину, скорее всего, будут производить в разных местах», - пояснил Альштейн.

