Россиянка Калинская из-за травмы снялась с турнира WTA в Токио
Российская спортсменка Анна Калинская из-за травмы не доиграла матч в рамках четвертьфинала на турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в Токио.
Калинская встретилась на корте с теннисисткой из Чехии Линдой Носковой. В концовке первого сета россиянке пришлось взять медицинский тайм-аут на фоне проблем со спиной. Спортсменка снялась с матча при счете 0:6, 0:1.
В полуфинале Линда Носкова сыграет с теннисисткой из Казахстана Еленой Рыбакиной.
Ранее россиянин Даниил Медведев обыграл португальца Нуну Боржеша и прошел во второй круг турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Вене.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Президент Эквадора рассказал о попытке своего отравления
- На стоянке в Москве сгорели четыре машины
- Россиянка Калинская из-за травмы снялась с турнира WTA в Токио
- «Дорого обойдется!»: Путин пообещал ошеломляющий ответ на удар «Томагавками»
- Над Россией сбили 111 украинских БПЛА
- Трамп объявил о прекращении торговых переговоров с Канадой
- Воробьев: Дом в Красногорске атаковал дрон, пять человек пострадали
- Суд вернул Блиновской компанию «Сады Адыгеи»
- В многоэтажке в Красногорске произошел взрыв
- Депутат Бессараб рассказала, как шестидневная рабочая неделя изменит зарплату
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru