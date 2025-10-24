Россиянка Калинская из-за травмы снялась с турнира WTA в Токио

Российская спортсменка Анна Калинская из-за травмы не доиграла матч в рамках четвертьфинала на турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в Токио.

Калинская встретилась на корте с теннисисткой из Чехии Линдой Носковой. В концовке первого сета россиянке пришлось взять медицинский тайм-аут на фоне проблем со спиной. Спортсменка снялась с матча при счете 0:6, 0:1.

В полуфинале Линда Носкова сыграет с теннисисткой из Казахстана Еленой Рыбакиной.

Ранее россиянин Даниил Медведев обыграл португальца Нуну Боржеша и прошел во второй круг турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Вене.

