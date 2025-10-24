Трамп объявил о прекращении торговых переговоров с Канадой
Президент США Дональд Трамп объявил об остановке переговоров с Канадой по торговле. Об этом политик написал в соцсети Truth Social.
Как отметил глава Белого дома, Оттава «мошенническим образом» использовала фейковую рекламу с бывшим президентом США Рональдом Рейганом, в которой тот негативно высказался о пошлинах.
«В связи с их возмутительным поведением все торговые переговоры с Канадой настоящим прекращаются», - подчеркнул Трамп.
Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Дональд Трамп готов к «разумному подходу» в торговых переговорах с Китаем, вместе с тем он может рассмотреть возможность снятия с бирж компаний из КНР, связанных с китайской армией, пишет 360.ru.
