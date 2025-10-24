На стоянке в Москве сгорели четыре машины

Четыре автомобиля сгорели на стоянке на юго-западе Москвы. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на данные экстренных служб.

Инцидент произошел на улице Теплый Стан, загорелось одно авто.

«Из-за пожара сгорели четыре машины, еще три получили повреждения», - отметил источник.

Предварительно, причиной возгорания стал поджог.

По данным прокуратуры Москвы, ночью на парковке во дворе дома на улице Теплый Стан загорелись четыре машины. Пожар ликвидировали, после этого в одном из транспортных средств обнаружили тела двух человек. Прокуратура Юго-Западного административного округа столицы контролирует установление обстоятельств ЧП, ход и итоги проверки по факту произошедшего.

Ранее на Профсоюзной улице в Москве сгорела легковушка Volkswagen, пишет 360.ru. Инцидент произошел на проезжей части, предположительно, люди успели покинуть машину.

