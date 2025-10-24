На стоянке в Москве сгорели четыре машины
Четыре автомобиля сгорели на стоянке на юго-западе Москвы. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на данные экстренных служб.
Инцидент произошел на улице Теплый Стан, загорелось одно авто.
«Из-за пожара сгорели четыре машины, еще три получили повреждения», - отметил источник.
Предварительно, причиной возгорания стал поджог.
По данным прокуратуры Москвы, ночью на парковке во дворе дома на улице Теплый Стан загорелись четыре машины. Пожар ликвидировали, после этого в одном из транспортных средств обнаружили тела двух человек. Прокуратура Юго-Западного административного округа столицы контролирует установление обстоятельств ЧП, ход и итоги проверки по факту произошедшего.
Ранее на Профсоюзной улице в Москве сгорела легковушка Volkswagen, пишет 360.ru. Инцидент произошел на проезжей части, предположительно, люди успели покинуть машину.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Уводят аккаунты в соцсетях: Звезды шоу-бизнеса стали мишенью кибермошенников
- После атаки БПЛА в Новошахтинске без света остались 1,5 тысячи человек
- Решетников: Санкции замедляют мировую экономику
- Президент Эквадора рассказал о попытке своего отравления
- На стоянке в Москве сгорели четыре машины
- Россиянка Калинская из-за травмы снялась с турнира WTA в Токио
- «Дорого обойдется!»: Путин пообещал ошеломляющий ответ на удар «Томагавками»
- Над Россией сбили 111 украинских БПЛА
- Трамп объявил о прекращении торговых переговоров с Канадой
- Воробьев: Дом в Красногорске атаковал дрон, пять человек пострадали
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru