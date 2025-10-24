Суд вернул Блиновской компанию «Сады Адыгеи»

Столичный Арбитражный суд Москвы восстановил право собственности блогера Елены Блиновской на 100% долей ООО «Сады Адыгеи». Об этом сообщает РИА Новости.

Инстанция приняла решение по заявлению финансового управляющего Блиновской Марии Ознобихиной. Судом были признаны недействительными уменьшение доли Натальи Блиновской, жены брата «королевы марафонов», в компании со 100% до 50% после увеличения уставного капитала, а также введение в состав участников предприятия Людмилы Цулаевой с долей 50%, оформленные 15 января прошлого года. Кроме того, недействительным признали выход Натальи Блиновской из состава участников ООО в марте 2024-го.

Суд применил последствия недействительности сделок, восстановив права собственности Елены Блиновской на все доли в компании номинальной стоимостью 10 тысяч рублей и действительной стоимостью свыше 21 млн. Соответствующие изменения внесли в ЕГРЮЛ.

В ноябре 2024 года Блиновскую признали банкротом по ее заявлению, была открыта процедура реализации ее имущества. В марте текущего года блогера приговорили к пяти годам заключения по делу о легализации денег и незаконном обороте средств платежей. Позднее Московский городской суд сократил срок наказания Блиновской до 4,5 года, пишет 360.ru.

