В многоэтажке в Красногорске произошел взрыв

Взрыв прогремел в многоэтажном доме в Красногорске Московской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

ЧП произошло в жилом комплексе «Изумрудные холмы» на бульваре Космонавтов. Причина инцидента уточняется. После взрыва возникло возгорание, огонь уже ликвидировали.

«Пострадавших двое», — рассказал собеседник агентства.

По данным СМИ, в одной из квартир здания мог взорваться баллон с газом.

Ранее взрыв прогремел на троллейбусной остановке в Ставрополе, пострадала женщина. После инцидента было возбуждено уголовное дело о теракте, пишет Ura.ru.

