В многоэтажке в Красногорске произошел взрыв
Взрыв прогремел в многоэтажном доме в Красногорске Московской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.
ЧП произошло в жилом комплексе «Изумрудные холмы» на бульваре Космонавтов. Причина инцидента уточняется. После взрыва возникло возгорание, огонь уже ликвидировали.
«Пострадавших двое», — рассказал собеседник агентства.
По данным СМИ, в одной из квартир здания мог взорваться баллон с газом.
Ранее взрыв прогремел на троллейбусной остановке в Ставрополе, пострадала женщина. После инцидента было возбуждено уголовное дело о теракте, пишет Ura.ru.
