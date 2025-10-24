Над Россией сбили 111 украинских БПЛА

«В течение прошедшей ночи... перехвачены и уничтожены 111 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», – говорится в сообщении.

Так, 34 дрона сбили в Ростовской области, 25 – в Брянской, 11 – в Калужской, десять – в Новгородской, по семь – в Белгородской и в Крыму. Кроме того, пять БПЛА уничтожили над Тульской областью, четыре – над Краснодарским краем, по два – над Волгоградской и Орловской областями. Еще по одному беспилотнику ликвидировано в Липецкой и Тверской областях, Московском регионе, над водами Азовского моря.

Накануне украинские БПЛА атаковали Белгород и Белгородский район, пострадали 12 человек, пишет 360.ru.

