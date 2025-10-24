Решетников: Санкции замедляют мировую экономику

Новые и вторичные санкции, торговые войны замедляют глобальную экономику. Об этом заявил министр экономического развития России Максим Решетников на III Съезде министров экономического развития субъектов страны.

Как отметил глава Минэкономразвития, России придется достигать долгосрочного экономического роста в «чуть более сложных условиях», чем прогнозировалось еще год назад. Работа в ближайшие годы будет вестись на фоне ограничений, в их числе дорогие деньги, дефицит кадров, рост тарифов, все это будет увеличивать издержки компаний.

«Продолжится также внешнеэкономическое давление. Мы понимаем, что и новые санкции, в том числе вторичные, развязывание торговых войн между крупнейшими экономиками, все это замедляет мировую экономику. Это ведет к снижению спроса на ресурсы... создает риски по ценовой конъюнктуре и по спросу на наш экспорт», - заявил Решетников.

Министр добавил, что экономика будет складываться сложнее с учетом крепкого курса российского рубля.

Между тем США и Евросоюз ввели новые санкции в отношении России. Ограничения касаются в том числе компаний из РФ, Индии и Китая, отмечает РЕН ТВ.

