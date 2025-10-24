Президент Эквадора рассказал о попытке своего отравления

Президент Эквадора Даниэль Нобоа высказался об обнаружении токсичных веществ в продуктах, подаренных ему во время визита в провинцию Лос-Риос. Об этом политик рассказал телеканалу CNN.

По словам Нобоа, в подарке нашли три разных химических соединения в очень высокой концентрации.

«Практически невозможно, чтобы эти три вещества оказались вместе случайно в одном продукте», - указал политик.

Ранее служба безопасности Нобоа обнаружила следы хлорида тионила, хлорэтанола и антрацена в варенье и напитке, которые главе государства подарили на мероприятии в городе Бабаойо. В прокуратуру Лос-Риос подали формальную жалобу о покушении на убийство главы государства, возбуждено дело о попытке убийства президента. Известно, что в подарочную корзину для Нобоа вошли продукты предпринимательницы Йоланды Пеньяфьель. Женщина отвергла обвинения в попытке отравления политика, по ее словам, она приготовила угощения и передала их военным.

В начале октября стало известно, что кортеж с Нобоа и представители правительства обстреляли, когда президент ехал в провинцию Каньяр, напоминает РЕН ТВ.

