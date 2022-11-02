Медведев указал на способ преодолеть мораторий на смертную казнь

Комментируя действия иностранных студентов, которые вывели из строя несколько железнодорожных объектов в Уфе, а также граждан, поджигающих военкоматы и разрушающих прочие государственные объекты, он напомнил, что во время Великой Отечественной войны саботажников расстреливали «без суда и следствия».

«Подчеркну, и в рамках нынешней Конституции мораторий на смертную казнь может быть преодолён в случае необходимости при изменении правовых позиций Конституционного суда России. Это вопрос выбора средств защиты интересов наших людей, государства и общества», - написал он.

Медведев добавил, что предатели, совершившие преступление в военное время, не имеют «ни возраста, ни национальности, ни даже права на защиту своей жизни».

Ранее в ФСБ РФ заявили о задержании группы из четырёх человек, планировавших теракт на одном из административных объектов в Ставропольском крае, сообщает RT.