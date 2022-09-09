ФСБ задержала в Выборге трех человек за попытку совершить теракт на объекте Минобороны
ФСБ предотвратила теракт на объекте Минобороны в Ленинградской области, три человека задержаны. Об этом сообщает управление спецслужбы по Санкт-Петербургу и Ленобласти.
«Управлением ФСБ России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области предотвращен террористический акт на одном из военных объектов Ленинградской области. Задержаны трое жителей города Выборга», — цитирует сообщение РИА Новости.
По данным правоохранителей, злоумышленники намеревались поджечь административное здание, принадлежащее Минобороны. Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на теракт. ФСБ допускает, что к подготовке атаки могут быть причастны и другие люди, расследование продолжается.
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