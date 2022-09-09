ФСБ задержала в Выборге трех человек за попытку совершить теракт на объекте Минобороны

В Москве за сутки выявлены 6525 случаев COVID-19 Выборы проходят в 125 из 146 муниципальных образований Москвы Более 15 тысяч независимых наблюдателей работают в Москве на муниципальных выборах Прокуратура завершила расследование дела активистов «Стопхам», которые устроили драку с полицейскими Молдавия возобновляет авиационное сообщение между Москвой и Кишинёвом Москва не собирается делать въезд в город платным