Медведев рассказал об оборотной стороне онлайн-активности в пандемию
Оборотной стороной вынужденного роста онлайн-активности на фоне пандемии COVID-19 стали фейки, панические вбросы и кибермошенничество. Об этом заявил зампредседателя Совбеза РФ, лидер партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев.
Он высказал мнение о том, что для борьбы с этими проявлениями необходимо проводить качественную информационную работу – с учетом приобретенного в период пандемии опыта, отмечает РИА Новости.
Добавим, за шесть месяцев текущего года рост числа преступлений в сфере информационных технологий составил почти 92% - по сравнению с аналогичным периодом 2019-го.
В свою очередь, замглавы Совбеза Дмитрий Медведев в июне отметил, что за последние пять месяцев количество преступлений с использованием интернета, информационных технологий, мобильной связи составило более 180 тысяч.
Ранее НСН писала, что США и Россия стали лидерами по числу случаев утечки данных в 2019 году. Об этом говорится в исследовании, проведенном компанией InfoWatch. Аналитики отметили, что в минувшем году в России зафиксировали 395 случаев утечки информации из госкомпаний.
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