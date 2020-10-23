Медведев рассказал об оборотной стороне онлайн-активности в пандемию

Добавим, за шесть месяцев текущего года рост числа преступлений в сфере информационных технологий составил почти 92% - по сравнению с аналогичным периодом 2019-го.

В свою очередь, замглавы Совбеза Дмитрий Медведев в июне отметил, что за последние пять месяцев количество преступлений с использованием интернета, информационных технологий, мобильной связи составило более 180 тысяч.

Ранее НСН писала, что США и Россия стали лидерами по числу случаев утечки данных в 2019 году. Об этом говорится в исследовании, проведенном компанией InfoWatch. Аналитики отметили, что в минувшем году в России зафиксировали 395 случаев утечки информации из госкомпаний.

