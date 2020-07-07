Россия и США стали лидерами по числу случаев утечки данных в 2019 году
Соединенные Штаты и Российская Федерация стали лидерами по числу случаев утечки данных в 2019 году. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на данные исследования, проведенного компанией InfoWatch. Аналитики отметили, что в минувшем году в России зафиксировали 395 случаев утечки информации из госкомпаний. По имеющимся данным, мошенники получили доступ к 172 миллионам записей персональных данных и платежной информации.
Также стало известно, что по количеству украденных данных Россия седьмой год подряд занимает вторую позицию в мире. На первом месте — США, отмечает Газета.ру
Кстати, эксперты прогнозируют, что по итогам текущего, 2020 года, в России увеличится число утечек данных. Это, в частности, будет связано с дистанционным предоставлением услуг, поскольку многие компании и структуры из-за пандемии коронавирусной инфекции перешли онлайн-режим оказания услуг.
Между тем, за время пандемии коронавируса специалисты Сбербанка обнаружили около 200 интернет-ресурсов по продаже поддельных пропусков, а также более 70 фейковых сайтов госуслуг. Как пишет РИА Новости, такие данные привел зампред правления банка Станислав Кузнецов. По его словам, на просторах интернета встречаются различные вариации на тему — gosuslugi-16, covid-vyplaty, posobie и другие, сообщают Известия.
Кроме того, Кузнецов добавил, что за первый квартал текущего года было выявлено 10 тысяч онлайн-ресурсов мошенников – а это в два раза больше прошлогоднего показателя. При этом, число переходов россиян на мошеннические сайты увеличилось в 10 раз, отмечает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru