Россия и США стали лидерами по числу случаев утечки данных в 2019 году

Кстати, эксперты прогнозируют, что по итогам текущего, 2020 года, в России увеличится число утечек данных. Это, в частности, будет связано с дистанционным предоставлением услуг, поскольку многие компании и структуры из-за пандемии коронавирусной инфекции перешли онлайн-режим оказания услуг.

Между тем, за время пандемии коронавируса специалисты Сбербанка обнаружили около 200 интернет-ресурсов по продаже поддельных пропусков, а также более 70 фейковых сайтов госуслуг. Как пишет РИА Новости, такие данные привел зампред правления банка Станислав Кузнецов. По его словам, на просторах интернета встречаются различные вариации на тему — gosuslugi-16, covid-vyplaty, posobie и другие, сообщают Известия.

Кроме того, Кузнецов добавил, что за первый квартал текущего года было выявлено 10 тысяч онлайн-ресурсов мошенников – а это в два раза больше прошлогоднего показателя. При этом, число переходов россиян на мошеннические сайты увеличилось в 10 раз, отмечает RT.

