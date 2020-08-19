Интернет-мошенники поставили рекорд по атакам на клиентов российских банков

Более 300 фишинговых доменных имён крупных российских банков появились в России в июле, что больше, чем за все остальные месяцы 2020-го года вместе взятые, сообщает газета «Коммерсант» со ссылкой на телеграм-канал @In4security.

По данным газеты, мошенники атакуют корпоративных клиентов.

Сообщается, что мошенники создавали сайты, имитировавшие страницу авторизации настоящего банка. При попытке войти клиент отдавал свои логин и пароль, а затем сайт предлагал установить расширение для браузера. Под видом расширения мошенники устанавливали на компьютер пользователя вирус.

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Газета предполагает, что основная масса фишинговых сайтов созданы одной преступной группировкой. На это указывает использование экзотических доменных имён, таких как .cf или .icu. Вероятно, по данным издания, фишинговые сайты управляются с единой автоматизированной платформы, что значительно занижает для мошенников затраты и время на создание и управление фишинговыми сайтами.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:БанкиМошенничествоКиберпреступность
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