Интернет-мошенники поставили рекорд по атакам на клиентов российских банков

Более 300 фишинговых доменных имён крупных российских банков появились в России в июле, что больше, чем за все остальные месяцы 2020-го года вместе взятые, сообщает газета «Коммерсант» со ссылкой на телеграм-канал @In4security.

По данным газеты, мошенники атакуют корпоративных клиентов.

Сообщается, что мошенники создавали сайты, имитировавшие страницу авторизации настоящего банка. При попытке войти клиент отдавал свои логин и пароль, а затем сайт предлагал установить расширение для браузера. Под видом расширения мошенники устанавливали на компьютер пользователя вирус.