Медведев еще не принял решение по штрафам за превышение скорости

На приеме граждан в центральном офисе партии премьер отметил, что перепад в 10 км/ч водителю сложно контролировать, и выписывать штрафы за превышение скорости на 10, а не на 20 км/ч преждевременно. Премьер предположил, что это станет лишь поводом для того, чтобы штрафовать еще большее количество водителей, которые не планировали нарушать закон. Премьер-министр добавил, что спидометры старых автомобилей не всегда способны улавливать перепад в 10 км/ч, и поэтому вопрос нуждается в проработке.

Медведев пообещал гражданам, что этот вопрос будет передан на повторное рассмотрение министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву, а также вице-премьеру РФ Максиму Акимову. На сегодняшний день превышение установленного порога скорости до 20 км/ч не подлежит штрафованию, в Минтрансе в апреле этого года было предложено установить штраф 500 рублей за подобное превышение. Ранее Петр Шкуматов в эфире НСН выступил категорически против данной инициативы, заявив, что такие изменения "измотают" водителей, заставив их ездить в постоянном напряжении.





