Экс-глава ГИБДД: Снижение допустимого порога скорости сохранит многие жизни

Каждый десятый автолюбитель (10%) поддерживает инициативу по снижению нештрафуемого порога превышения скорости с 20 до 10 километров в час, против выступает 85%, показало исследование проекта, которое обнародовало РИА Новости со ссылкой на Авто Mail.ru.

По мнению 60% опрошенных, снижение нештрафуемого порога превышения скорости позволит поднять собираемость штрафов. При этом 47% уверены, что придется тратить больше времени на дорогу.

Каждый пятый респондент (24%) полагает, что изменения негативно скажутся на лояльности граждан к правилам дорожного движения, так как водители будут чаще нарушать назло инспекторам.