Экс-глава ГИБДД: Снижение допустимого порога скорости сохранит многие жизни
Бывший начальник главка ГАИ-ГИБДД МВД, экс-сенатор в эфире НСН заявил, что со снижением допустимого порога медлить нельзя.
Каждый десятый автолюбитель (10%) поддерживает инициативу по снижению нештрафуемого порога превышения скорости с 20 до 10 километров в час, против выступает 85%, показало исследование проекта, которое обнародовало РИА Новости со ссылкой на Авто Mail.ru.
По мнению 60% опрошенных, снижение нештрафуемого порога превышения скорости позволит поднять собираемость штрафов. При этом 47% уверены, что придется тратить больше времени на дорогу.
Каждый пятый респондент (24%) полагает, что изменения негативно скажутся на лояльности граждан к правилам дорожного движения, так как водители будут чаще нарушать назло инспекторам.
Бывший начальник главка ГАИ-ГИБДД МВД, экс-сенатор Владимир Фёдоров в эфире НСН считает, что снижать нештрафуемый порог превышения скорости необходимо в первую очередь ради сокращения случаев гибели в ДТП.
«Надо опускать до 10 километров в час. 20 км. – огромный запас неконтролируемой скорости. Напомню, что вводился порог как раз на скорость в 10 км. в час. Только потом его подняли до 20. А когда оценили сложившуюся на дорогах ситуацию, поняли, что надо возвращаться к 10-ти – к погрешности приборной базы, как на автомобиле, так и на измерительном приборе скорости. Повышенная скорость приводит к гибели людей на дорогах», - напомнил собеседник НСН.
Намерения отдельных водителей нарушать ПДД умышленно, по мнению Фёдорова, отвечают смыслу известной поговорки: «назло бабушке отморожу уши».
«Насчёт преднамеренного превышения – пусть нарушают, но имеют в виду, что это плохо может закончиться», - резюмировал экс – начальник ГИБДД.
Первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков в эфире НСН заявил, что нижняя палата Федерального Собрания против снижения нештрафуемого порога превышения скорости с 20 до 10 км. в час.
«В Думе инициатив относительно снижения порога нет», - сказал он.
Ранее президент РФ Владимир Путин назвал «чушью» попытки ввести новый порядок медицинского осмотра для водителей, из-за которого справки для ГИБДД подорожают в разы. «Я сам узнал об этом из средств массовой информации, это чушь какая-то», — сказал президент, комментируя ситуацию с новыми правилами.
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