Россию исключили из Совета Европы
25 февраля 202219:01
Россию исключили из Совета Европы. Об этом заявил глава МИД Италии Луиджи Ди Майо, сообщает РИА Новости.
Зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров подчеркнул, что Россия жила без Совета Европы «и сейчас проживет».
25 февраля премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил о начале процедуры приостановки членства России в организации.
По словам Моравецкого, с таким предложением выступила Украина и Польша.
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25 февраля 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru