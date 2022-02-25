Россию исключили из Совета Европы

Зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров подчеркнул, что Россия жила без Совета Европы «и сейчас проживет».

25 февраля премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил о начале процедуры приостановки членства России в организации.

По словам Моравецкого, с таким предложением выступила Украина и Польша.





