Россию исключили из Совета Европы

Россию исключили из Совета Европы. Об этом заявил глава МИД Италии Луиджи Ди Майо, сообщает РИА Новости.

Совет Европы намерен приостановить членство России в организации

Зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров подчеркнул, что Россия жила без Совета Европы «и сейчас проживет».

25 февраля премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил о начале процедуры приостановки членства России в организации.

По словам Моравецкого, с таким предложением выступила Украина и Польша.


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