Медведев: Буферная зона может составить почти всю территорию Украины

Медведев также опубликовал видео, в котором в качестве буферной зоны была обозначена почти вся территория Украины. От страны осталась лишь небольшая часть на западе — у границы с Польшей.

Накануне замначальника Главного военно-политического управления ВС России, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что буферная зона на границе с Украиной должна пройти «подальше» от территории России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

