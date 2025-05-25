Медведев: Буферная зона может составить почти всю территорию Украины
Продолжение военной поддержки Киева может привести к тому, что буферная зона охватит почти всю территорию Украины. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.
Медведев также опубликовал видео, в котором в качестве буферной зоны была обозначена почти вся территория Украины. От страны осталась лишь небольшая часть на западе — у границы с Польшей.
Накануне замначальника Главного военно-политического управления ВС России, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что буферная зона на границе с Украиной должна пройти «подальше» от территории России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru