Медведев: Буферная зона может составить почти всю территорию Украины

Продолжение военной поддержки Киева может привести к тому, что буферная зона охватит почти всю территорию Украины. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

Алаудинов: Глубина буферной зоны будет зависеть от района

Медведев также опубликовал видео, в котором в качестве буферной зоны была обозначена почти вся территория Украины. От страны осталась лишь небольшая часть на западе — у границы с Польшей.

Накануне замначальника Главного военно-политического управления ВС России, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что буферная зона на границе с Украиной должна пройти «подальше» от территории России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Михаил Синицын
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