Гладков: В Белгородской области поезд наехал на взрывное устройство

В Белгородской области поезд наехал на взрывное устройство. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Двое мужчин получили ранения в результате атаки ВСУ в Белгородской области

По информации Гладкова, в Новооскольском округе Белгородской области железнодорожный состав наехал на взрывное устройство, заложенное под рельсами.

«В результате произошел взрыв. Пострадавших нет», - отметил губернатор.

Гладков сообщил, что в результате инцидента повреждена контактная сеть железнодорожного полотна, из-за чего движение поездов временно остановлено. На месте происшествия работают все необходимые экстренные службы. Информация уточняется, отметил губернатор.

Накануне Гладков сообщил, что двое мужчин получили ранения в результате атаки ВСУ в Белгородской области, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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