Гладков: В Белгородской области поезд наехал на взрывное устройство

По информации Гладкова, в Новооскольском округе Белгородской области железнодорожный состав наехал на взрывное устройство, заложенное под рельсами.

«В результате произошел взрыв. Пострадавших нет», - отметил губернатор.

Гладков сообщил, что в результате инцидента повреждена контактная сеть железнодорожного полотна, из-за чего движение поездов временно остановлено. На месте происшествия работают все необходимые экстренные службы. Информация уточняется, отметил губернатор.

Накануне Гладков сообщил, что двое мужчин получили ранения в результате атаки ВСУ в Белгородской области, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

