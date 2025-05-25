Келлог призвал к прекращению огня на Украине после ночных ударов
Специальный представитель президента США Кит Келлог призвал к немедленному прекращению огня после серии взрывов в Киеве. Об этом Келлог написал в соцсети X.
"Немедленно прекратите огонь", – написал Келлог.
Так он прокомментировал сообщения о новых атаках на украинскую столицу, имевших место в ночь на 25 мая.
Ранее верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила о необходимости усилить международное давление на Россию, сообщает НСН.
Ранее сегодня Минобороны России сообщило о массированном ударе высокоточным оружием морского, воздушного, наземного базирования и беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru