СМИ: «Краснодар» получит порядка 1,25 млрд рублей призовых за победу в РПЛ

Согласно прогнозу портала, «Краснодар» может заработать 1,249 млрд рублей за победу в Российской премьер-лиге и первое место в рейтинге посещаемости. «Зенит» может рассчитывать на 1,091 млрд рублей, ЦСКА — на 1,004 млрд, а «Спартак» должен получить около 930 млн рублей.

Как отмечает издание, указанные суммы являются предварительными оценками. Окончательные выплаты могут отличаться — их размер будет уточняться на совместных встречах представителей клубов и руководства РПЛ в ближайшие месяцы.

В общей сложности, как сообщается, в этом сезоне клубам будет выплачено около 11 миллиардов рублей.

Накануне, 24 мая, футбольный клуб «Краснодар» впервые за свою историю стал чемпионом России по футболу, напоминает НСН.