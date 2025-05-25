СМИ: «Краснодар» получит порядка 1,25 млрд рублей призовых за победу в РПЛ
«Краснодар» получит порядка 1,25 млрд рублей призовых за победу в РПЛ в сезоне 24/25. Об этом сообщает Metaratings.
Согласно прогнозу портала, «Краснодар» может заработать 1,249 млрд рублей за победу в Российской премьер-лиге и первое место в рейтинге посещаемости. «Зенит» может рассчитывать на 1,091 млрд рублей, ЦСКА — на 1,004 млрд, а «Спартак» должен получить около 930 млн рублей.
Как отмечает издание, указанные суммы являются предварительными оценками. Окончательные выплаты могут отличаться — их размер будет уточняться на совместных встречах представителей клубов и руководства РПЛ в ближайшие месяцы.
В общей сложности, как сообщается, в этом сезоне клубам будет выплачено около 11 миллиардов рублей.
Накануне, 24 мая, футбольный клуб «Краснодар» впервые за свою историю стал чемпионом России по футболу, напоминает НСН.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru