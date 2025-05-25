Аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский возобновили работу
В аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.
Как написал Кореняко, в 18:05 мск Внуково, Домодедово и Жуковский возобновили прием и отправку рейсов.
Аэропорты были закрыты чуть более часа.
Напомним, в 16.53 мск Кореняко опубликовал пост, в котором сообщалось о временном ограничении на полеты трех московских аэропортов.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале сообщил о пяти сбитых БПЛА, летевших на Москву.
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