Аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский возобновили работу

Как написал Кореняко, в 18:05 мск Внуково, Домодедово и Жуковский возобновили прием и отправку рейсов.

Аэропорты были закрыты чуть более часа.

Напомним, в 16.53 мск Кореняко опубликовал пост, в котором сообщалось о временном ограничении на полеты трех московских аэропортов.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале сообщил о пяти сбитых БПЛА, летевших на Москву.