Аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский возобновили работу

В аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

Три московских аэропорта ввели временные ограничение на полеты

Как написал Кореняко, в 18:05 мск Внуково, Домодедово и Жуковский возобновили прием и отправку рейсов.

Аэропорты были закрыты чуть более часа.

Напомним, в 16.53 мск Кореняко опубликовал пост, в котором сообщалось о временном ограничении на полеты трех московских аэропортов.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале сообщил о пяти сбитых БПЛА, летевших на Москву.

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ФОТО: РИА Новости / Александр Тарасенков
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