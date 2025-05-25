Минобороны: Над пятью регионами России сбит 51 украинский беспилотник

В сообщении МО РФ отмечается, что БПЛА были сбиты дежурными средствами ПВО с 13:00 до 20:00.

Больше всего - 23 БПЛА были сбиты над территорией Курской области. Еще 12 беспилотников - над территорией Орловской области.

Над территорией Тульской области сбито 11 беспилотников, над территорией Московского региона - 6 и один - над территорией Калужской области.

Ранее в МО РФ сообщили, что за ночь 25 мая над территорией РФ ПВО сбили 110 БПЛА ВСУ.