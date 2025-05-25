Минобороны: Над пятью регионами России сбит 51 украинский беспилотник

Над пятью регионами России сбит 51 украинский беспилотник самолетного типа. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

Минобороны: За ночь над территорией РФ ПВО сбили 110 БПЛА ВСУ

В сообщении МО РФ отмечается, что БПЛА были сбиты дежурными средствами ПВО с 13:00 до 20:00.

Больше всего - 23 БПЛА были сбиты над территорией Курской области. Еще 12 беспилотников - над территорией Орловской области.

Над территорией Тульской области сбито 11 беспилотников, над территорией Московского региона - 6 и один - над территорией Калужской области.

Ранее в МО РФ сообщили, что за ночь 25 мая над территорией РФ ПВО сбили 110 БПЛА ВСУ.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Мальгавко
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