Над Солнцем заметили объект, похожий на птицу, размером больше Земли

Учёные сообщили, что с одного из телескопов LASCO поступил красивый и необычный снимок, на котором казалось отчётливо видна фигура, напоминающая «птицу» или «летательный аппарат», за которым тянется «пламенный след».

По их данным, размах крыльев этой «птицы» составляет около 150 тысяч километров — это более чем в десять раз превышает диаметр Земли. Объект располагается на высоте примерно двух миллионов километров над поверхностью Солнца.

В лаборатории отметили, что подобные изображения с плазменными структурами встречаются крайне редко.

Ранее сегодня на Солнце зафиксировали вспышку высочайшего класса, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

