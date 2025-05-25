Над Солнцем заметили объект, похожий на птицу, размером больше Земли
Ученые заметили оптический объект над Солнцем, похожий на птицу, он больше Земли более чем в десять раз. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на лабораторию солнечной астрономии ИКИ РАН.
Учёные сообщили, что с одного из телескопов LASCO поступил красивый и необычный снимок, на котором казалось отчётливо видна фигура, напоминающая «птицу» или «летательный аппарат», за которым тянется «пламенный след».
По их данным, размах крыльев этой «птицы» составляет около 150 тысяч километров — это более чем в десять раз превышает диаметр Земли. Объект располагается на высоте примерно двух миллионов километров над поверхностью Солнца.
В лаборатории отметили, что подобные изображения с плазменными структурами встречаются крайне редко.
Ранее сегодня на Солнце зафиксировали вспышку высочайшего класса, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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