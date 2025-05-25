Над Солнцем заметили объект, похожий на птицу, размером больше Земли

Ученые заметили оптический объект над Солнцем, похожий на птицу, он больше Земли более чем в десять раз. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на лабораторию солнечной астрономии ИКИ РАН.

На Солнце зафиксировали вспышку высочайшего класса

Учёные сообщили, что с одного из телескопов LASCO поступил красивый и необычный снимок, на котором казалось отчётливо видна фигура, напоминающая «птицу» или «летательный аппарат», за которым тянется «пламенный след».

По их данным, размах крыльев этой «птицы» составляет около 150 тысяч километров — это более чем в десять раз превышает диаметр Земли. Объект располагается на высоте примерно двух миллионов километров над поверхностью Солнца.

В лаборатории отметили, что подобные изображения с плазменными структурами встречаются крайне редко.

Ранее сегодня на Солнце зафиксировали вспышку высочайшего класса, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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