Норрис выиграл Гран-при Монако «Формулы-1»

Пилот команды «Макларен» британец Ландо Норрис стал победителем Гран-при Монако - восьмого этапа чемпионата мира по автогонкам в классе «Формулы-1».

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Второе место занял Шарль Леклер из «Феррари», третьим финишировал Оскар Пиастри, также представляющий «Макларен».

Лидером личного зачёта остаётся Оскар Пиастри со 161 очками. На второй позиции — Ландо Норрис с 158 баллами, замыкает тройку Макс Ферстаппен, у которого 136 очков.

В Кубке конструкторов первое место занимает «Макларен» с 319 очками. На второй строчке идёт «Мерседес» (147), третьими расположились «Ред Булл» с 143 баллами.

Следующий этап «Формулы-1» - Гран-при Испании пройдет с 30 мая по 1 июня в Барселоне, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Алексей Филимонов
ТЕГИ:АвтогонкиФормула-1

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