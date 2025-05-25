Норрис выиграл Гран-при Монако «Формулы-1»
Пилот команды «Макларен» британец Ландо Норрис стал победителем Гран-при Монако - восьмого этапа чемпионата мира по автогонкам в классе «Формулы-1».
Второе место занял Шарль Леклер из «Феррари», третьим финишировал Оскар Пиастри, также представляющий «Макларен».
Лидером личного зачёта остаётся Оскар Пиастри со 161 очками. На второй позиции — Ландо Норрис с 158 баллами, замыкает тройку Макс Ферстаппен, у которого 136 очков.
В Кубке конструкторов первое место занимает «Макларен» с 319 очками. На второй строчке идёт «Мерседес» (147), третьими расположились «Ред Булл» с 143 баллами.
Следующий этап «Формулы-1» - Гран-при Испании пройдет с 30 мая по 1 июня в Барселоне, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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