СМИ: У берегов Индии затонул контейнеровоз, которым управлял российский капитан
У берегов Индии в Аравийском море перевернулся и затонул контейнеровоз, которым управлял российский капитан, в воде оказались сотни контейнеров с топливом, мазутом и химикатами. Об этом сообщает телеграм-канал Shot.
По информации Shot, судно под флагом Либерии MSC ELSA 3, находясь недалеко от индийского штата Керала — региона, известного своими пляжными и аюрведическими курортами, получило крен после затопления одного из трюмов. Члены экипажа были вынуждены покинуть судно, прыгнув за борт. Всего на борту находились 24 моряка из России, Филиппин, Украины и Грузии. Их спасли которым и оказали медицинскую помощь.
Отмечается, что помимо дизельного топлива, в контейнерах перевозился «опасный груз», а также карбид кальция.
На побережье объявлен сигнал тревоги. Для ликвидации последствий происшествия береговая охрана задействовала два корабля и самолет, так как в море дрейфуют контейнеры и распространился нефтяной разлив. Жителей и туристов призывают не подходить к обнаруженным ёмкостям и маслянистым пятнам на воде.
В начале марта в результате столкновения танкера Stena Immaculate и контейнеровоза Solong в Северном море произошел разлив авиационного топлива и возник пожар, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru