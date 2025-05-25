СМИ: У берегов Индии затонул контейнеровоз, которым управлял российский капитан

По информации Shot, судно под флагом Либерии MSC ELSA 3, находясь недалеко от индийского штата Керала — региона, известного своими пляжными и аюрведическими курортами, получило крен после затопления одного из трюмов. Члены экипажа были вынуждены покинуть судно, прыгнув за борт. Всего на борту находились 24 моряка из России, Филиппин, Украины и Грузии. Их спасли которым и оказали медицинскую помощь.

Отмечается, что помимо дизельного топлива, в контейнерах перевозился «опасный груз», а также карбид кальция.

На побережье объявлен сигнал тревоги. Для ликвидации последствий происшествия береговая охрана задействовала два корабля и самолет, так как в море дрейфуют контейнеры и распространился нефтяной разлив. Жителей и туристов призывают не подходить к обнаруженным ёмкостям и маслянистым пятнам на воде.

В начале марта в результате столкновения танкера Stena Immaculate и контейнеровоза Solong в Северном море произошел разлив авиационного топлива и возник пожар, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

