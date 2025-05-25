Власти Испании выступили за эмбарго на поставки оружия Израилю

По его словам, нужно остановить войну Израиля в секторе Газа.

Дипломат добавил, что если военные действия не будут остановлены, соглашение об ассоциации между Евросоюзом и Израилем, которое основывается на уважении прав человека, должно быть немедленно приостановлено.

«Всем необходимо привести в действие эмбарго на поставки оружия, не может быть продажи оружия Израилю», - отметил глава Альбарес.

Министр сделал это заявление в преддверии пятой встречи министров иностранных дел двадцати стран так называемой «Мадридской группы», которая состоится в Мадриде и будет посвящена обсуждению проблем Ближнего Востока.

Ранее армия обороны Израиля заявила о начале широкомасштабных наземных действий в секторе Газа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».