Три московских аэропорта вновь ввели временные ограничение на полеты
25 мая 202520:44
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов второй раз за день введены в аэропортах Домодедово, Внуково и Жуковский. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.
Как написал Кореняко, с 20:25 мск Домодедово, Внуково и Жуковский временно приостановили прием и отправку рейсов.
В свою очередь мэр Москвы Сергей Собянин в Telegram-канале сообщил о сбитом БПЛА, летевшего на Москву.
Ранее сегодня Домодедово, Внуково и Жуковский уже закрывались для полетов, а Собянин сообщал о 5 сбитых БПЛА.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Келлог призвал к прекращению огня на Украине после ночных ударов
- Гладков: В Белгородской области поезд наехал на взрывное устройство
- Минобороны: Над пятью регионами России сбит 51 украинский беспилотник
- Три московских аэропорта вновь ввели временные ограничение на полеты
- СМИ: У берегов Индии затонул контейнеровоз, которым управлял российский капитан
- Власти Испании выступили за эмбарго на поставки оружия Израилю
- СМИ: «Краснодар» получит порядка 1,25 млрд рублей призовых за победу в РПЛ
- Норрис выиграл Гран-при Монако «Формулы-1»
- Над Солнцем заметили объект, похожий на птицу, размером больше Земли
- Аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский возобновили работу
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru