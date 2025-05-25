Три московских аэропорта вновь ввели временные ограничение на полеты

Как написал Кореняко, с 20:25 мск Домодедово, Внуково и Жуковский временно приостановили прием и отправку рейсов.

В свою очередь мэр Москвы Сергей Собянин в Telegram-канале сообщил о сбитом БПЛА, летевшего на Москву.

Ранее сегодня Домодедово, Внуково и Жуковский уже закрывались для полетов, а Собянин сообщал о 5 сбитых БПЛА.

