Три московских аэропорта вновь ввели временные ограничение на полеты

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов второй раз за день введены в аэропортах Домодедово, Внуково и Жуковский. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

Аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский возобновили работу

Как написал Кореняко, с 20:25 мск Домодедово, Внуково и Жуковский временно приостановили прием и отправку рейсов.

В свою очередь мэр Москвы Сергей Собянин в Telegram-канале сообщил о сбитом БПЛА, летевшего на Москву.

Ранее сегодня Домодедово, Внуково и Жуковский уже закрывались для полетов, а Собянин сообщал о 5 сбитых БПЛА.

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ФОТО: РИА Новости / Илья Наймушин
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