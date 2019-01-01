«Медуза» и её соратники просят не собираться на акцию 12 июня
Организаторы протестного шествия в защиту Ивана Голунова, намеченного на 12 июня, обратились к соратникам с просьбой перенести его на другой день. Заявление об этом размещено на сайте «Медузы». Под ним подписи гендиректора и главного редактора портала Галины Тимченко и Ивана Колпакова, экс – главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов, основателя издания The Bell Елизаветы Осетинской и адвоката Голунова Сергея Бадамшина.
Решение закрыть дело Голунова они назвали результатом «беспрецедентной международной кампании журналистской и гражданской солидарности».
«Группа журналистов, которую мы собрали в последние дни, продолжит работу — уже вместе с Иваном. Это только начало, впереди очень много работы — чтобы случившееся никогда не повторилось ни с кем», - говорится в обращении.
Ранее актер театра и кино Никита Высоцкий поддержал в эфире НСН проведение санкционированного митинга в поддержку журналиста Ивана Голунова 16 июня.
«Он пояснил, что у любого шага и события есть правильное время и место.
«Я не против того, чтобы люди высказывались и чтобы они привлекали к себе внимание. Мне кажется, что все-таки у всего должна быть форма. Есть такая реплика у Чехова Антона Павловича, говорит ее мой любимый персонаж Лопахин. Он говорит: “Всякому безобразию есть свое приличие”. Я не говорю о том, что то, что люди собираются сделать – это безобразие. Но всему свое место и время. 16 июня – самое время и место. Я по-другому понимаю, честно говоря, и свободу слова, и защиту людей. Я не склонен принимать на веру до тех пор, пока практически никакие факты не озвучены. Если действительно его возбудили незаконно, если там действительно какие-то подлоги и так далее, надо разбираться в этом», - заключил собеседник НСН.
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