«Медуза» и её соратники просят не собираться на акцию 12 июня

Ранее актер театра и кино Никита Высоцкий поддержал в эфире НСН проведение санкционированного митинга в поддержку журналиста Ивана Голунова 16 июня.

«Он пояснил, что у любого шага и события есть правильное время и место.

«Я не против того, чтобы люди высказывались и чтобы они привлекали к себе внимание. Мне кажется, что все-таки у всего должна быть форма. Есть такая реплика у Чехова Антона Павловича, говорит ее мой любимый персонаж Лопахин. Он говорит: “Всякому безобразию есть свое приличие”. Я не говорю о том, что то, что люди собираются сделать – это безобразие. Но всему свое место и время. 16 июня – самое время и место. Я по-другому понимаю, честно говоря, и свободу слова, и защиту людей. Я не склонен принимать на веру до тех пор, пока практически никакие факты не озвучены. Если действительно его возбудили незаконно, если там действительно какие-то подлоги и так далее, надо разбираться в этом», - заключил собеседник НСН.







