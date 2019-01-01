Никита Высоцкий призвал общественность выйти на митинг в поддержку Голунова 16 июня

Актер театра и кино Никита Высоцкий заявил в беседе с НСН, что проведение санкционированного митинга 16 июня – правильное решение. Он пояснил, что у любого шага и события есть правильное время и место.

«Я не против того, чтобы люди высказывались и чтобы они привлекали к себе внимание. Мне кажется, что все-таки у всего должна быть форма. Есть такая реплика у Чехова Антона Павловича, говорит ее мой любимый персонаж Лопахин. Он говорит: “Всякому безобразию есть свое приличие”. Я не говорю о том, что то, что люди собираются сделать – это безобразие. Но всему свое место и время. 16 июня – самое время и место. Я по-другому понимаю, честно говоря, и свободу слова, и защиту людей. Я не склонен принимать на веру до тех пор, пока практически никакие факты не озвучены. Если действительно его возбудили незаконно, если там действительно какие-то подлоги и так далее, надо разбираться в этом», - заключил собеседник НСН.

Ранее стало известно, что уголовное дело в отношении журналиста Ивана Голунова прекращается. Как сообщает ТАСС, об этом объявил министр внутренних дел Владимир Колокольцев. По словам главы МВД, решение принято «в связи с недоказанностью участия репортера в совершении преступления».

Известный телеведущий Владимир Познер в эфире НСН заявил о том, что присоединяется к журналистам, которые отстаивают невиновность корреспондента «Медузы», задержанного по подозрению в сбыте наркотиков.

