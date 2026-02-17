Экс-госминистра Карабаха Варданяна приговорили к 20 годам тюрьмы
17 февраля 202611:07
Экс-госминистра бывшей непризнанной Нагорно-Карабахской республики Рубена Варданяна приговорили к 20 годам лишения свободы. Об этом сообщает агентство Azertag.
Решение принял Бакинский военный суд, отмечает RT.
Фигуранту предъявили обвинения в том числе в военных преступлениях, терроризме, незаконном пересечении границы Азербайджана. Обвинение требовало приговорить Варданяна к пожизненному заключению.
Бывшего госминистра задержали в 2023 году, его арестовали в Азербайджане, обвинив в том числе в финансировании терроризма.
