Экс-госминистра Карабаха Варданяна приговорили к 20 годам тюрьмы

Экс-госминистра бывшей непризнанной Нагорно-Карабахской республики Рубена Варданяна приговорили к 20 годам лишения свободы. Об этом сообщает агентство Azertag.

Более 20 деятелей культуры и науки РФ выступили в поддержку Варданяна

Решение принял Бакинский военный суд, отмечает RT.

Фигуранту предъявили обвинения в том числе в военных преступлениях, терроризме, незаконном пересечении границы Азербайджана. Обвинение требовало приговорить Варданяна к пожизненному заключению.

Бывшего госминистра задержали в 2023 году, его арестовали в Азербайджане, обвинив в том числе в финансировании терроризма.

ФОТО: РИА Новости / Владимир Астапкович
ТЕГИ:ПриговорАзербайджанНагорный Карабах

