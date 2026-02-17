Тайсон и Мэйуэзер проведут бой в ДР Конго
17 февраля 202611:22
Бывшие чемпионы мира по боксу Майк Тайсон и Флойд Мэйуэзер - младший проведут поединок в Демократической Республике Конго. Об этом Тайсон сообщил в социальной сети X.
Бой состоится 25 апреля.
Майку Тайсону 59 лет, на его счету 50 побед (44 нокаутом) и семь поражений на профессиональном ринге. Боксер завершил карьеру в 2005 году.
Мэйуэзеру 48 лет, американец одержал 50 побед (в том числе 27 нокаутом) и не проиграл ни одного боя. Спортсмен завершил профессиональную карьеру в 2017-м.
