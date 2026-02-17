Тайсон и Мэйуэзер проведут бой в ДР Конго

Бой состоится 25 апреля.

Майку Тайсону 59 лет, на его счету 50 побед (44 нокаутом) и семь поражений на профессиональном ринге. Боксер завершил карьеру в 2005 году.

Мэйуэзеру 48 лет, американец одержал 50 побед (в том числе 27 нокаутом) и не проиграл ни одного боя. Спортсмен завершил профессиональную карьеру в 2017-м.

