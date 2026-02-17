На Пхукете шесть россиян пострадали при падении лифта
Шестеро россиян пострадали при падении лифта в гостинице Tuana Hotels Casa del Sol в районе Ката на Пхукете. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на полицию таиландской провинции.
Авария произошла во второй половине дня 16 февраля. В лифте находились трое мужчин, две женщины и восьмилетняя девочка.
«Лифт начал подниматься и внезапно упал с небольшой высоты вниз, остановившись чуть ниже первого этажа», - отметили в полиции.
Россияне получили легкие травмы. По данным правоохранителей, всех шестерых доставили в больницу.
Ранее на острове Пхукет 39-летний российский турист Александр Бондаренко погиб в результате ДТП.
На Пхукете шесть россиян пострадали при падении лифта
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru