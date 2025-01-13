«Медицинский факт!»: Заслуженный учитель Ямбург защитил ЕГЭ от депутата Нилова
Единый госэкзамен создает социальный лифт и дает независимую оценку знаний, сказал в эфире НСН Евгений Ямбург, вспомнив, как «зверел» от «угадайки» о любви Онегина к Татьяне.
Единый государственный экзамен (ЕГЭ) был, есть и будет, поскольку в нем много плюсов, заявил в интервью НСН доктор педагогических наук, заслуженный учитель РФ Евгений Ямбург.
Глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов ранее высказал мнение, что в России уже начался процесс отказа от ЕГЭ. При этом депутат признался, что является «ярым противником» единого госэкзамена.
«ЕГЭ - это медицинский факт, он был, есть и будет. В ЕГЭ есть огромные плюсы, правда, есть и минусы, но это – дело профессионалов. Первый безусловный плюс – это независимая оценка, сами педагоги не могут оценивать результаты своего труда. Второй плюс в том, что ЕГЭ создает социальный лифт, и ребята из провинции имеют такую же возможность поступить в столичные вузы, как и те, кто живет в Москве. Третий плюс заключается в том, что единый госэкзамен практически снимает возможность перегрузки. Когда его противники говорят о перегрузке, я напоминаю, что мы все учились в советских школах, сдавали в июне восемь экзаменов, а потом в августе еще четыре. А это что, тогда не было перегрузки?» - сказал Ямбург.
Он напомнил, что сам был противником ЕГЭ, но экзамен совершенствуется.
«Совершенствование есть и будет, потому что лучшее - враг хорошего. Когда-то я был самым горячим противником ЕГЭ как гуманитарий. Там была угадайка. Например, на вопрос "Любил ли Онегин Татьяну?" было три ответа: "да, любил", "нет, не любил", "когда как". Правильным был ответ "когда как", я от этого, конечно, зверел. Сейчас же эта угадайка снята. Кроме того, появилась такая форма, как эссе. Для тех, кто выбрал литературу или историю, надо понимать, что Иван Грозный и Шекспир – это современники, и гвардейцы кардинала Ришелье и царь Алексей Михайлович Тишайший – это тоже современники. Там не требуется однозначных оценок. Вы можете сказать, что существует такая точка зрения, а существует иная, и вы в данном случае выступаете объективно», - заключил собеседник НСН.
Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко ранее сообщил, что в период до 2036 года репетиторство в России планируют заменить бесплатными услугами. Член Совета межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Дмитрий Казаков сказал «Радиоточке НСН» в этой связи, что учителям в большинстве случаев не доплачивают за дополнительные занятия.
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