«Медицинский факт!»: Заслуженный учитель Ямбург защитил ЕГЭ от депутата Нилова

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) был, есть и будет, поскольку в нем много плюсов, заявил в интервью НСН доктор педагогических наук, заслуженный учитель РФ Евгений Ямбург.

Глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов ранее высказал мнение, что в России уже начался процесс отказа от ЕГЭ. При этом депутат признался, что является «ярым противником» единого госэкзамена.