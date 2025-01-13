«Не допустить расширения!»: Смолин поспорил с Ниловым о скором отказе от ЕГЭ

«Я был бы рад согласиться с Ярославом Евгеньевичем. Более того, полгода назад я утверждал, что изменения в ЕГЭ в положительную сторону неизбежны, хотя полная отмена вряд ли нас ожидает. Однако накануне Нового года группа депутатов разных фракций внесла в Госдуму законопроект, которым предполагается не только не сокращение, а расширение сферы применения ЕГЭ. Теперь предлагается ЕГЭ сдавать большинству выпускников колледжей, которые соберутся в вуз», - отметил он.

Смолин подчеркнул, что выступает за сокращение сферы применения ЕГЭ и анонсировал свое выступление в Госдуме на эту тему.

«Я согласен с тем, что нужно сокращать сферу применения ЕГЭ, но в реальности происходит наоборот. Я думаю, что этот законопроект толкает кто-то сверху, будем разбираться. Поэтому ближайшая задача – не отменить ЕГЭ, а не допустить его расширения. В районе 21 января я планирую выступить в Госдуме и назвать десять аргументов против расширения сферы ЕГЭ», - заключил депутат.

Ранее в Госдуму внесли законопроект о поступлении в вузы из колледжей без ЕГЭ, такие условия будут действовать для схожих специальностей, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

