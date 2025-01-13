Депутат Нилов: Процесс отказа от ЕГЭ уже начался

Процесс отказа от Единого государственного экзамена (ЕГЭ) начался в России, считает глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Об этом он заявил в беседе с РИА Новости.

«Как ярый противник ЕГЭ, я убежден, что в России появится новый формат оценки знания... в основу которого войдут лучшие стороны ЕГЭ, советской системы образования, а также российской», — подчеркнул парламентарий.

По словам Нилова, в стране уже есть все предпосылки для отказа от ЕГЭ. Как отметил депутат, система анализа знаний меняется, в частности, с внедрением интегральной оценки.

Ранее в Госдуму внесли законопроект о поступлении в вузы из колледжей без ЕГЭ, такие условия будут действовать для схожих специальностей, пишет «Свободная пресса».

