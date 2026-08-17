В Союзе пациентов раскрыли, за что россияне судятся с медиками
Ян Власов раскрыл НСН ключевые проблемы, с которыми сталкиваются пациенты при взаимодействии с системой здравоохранения, а также рассказал о роли медицинских юристов.
Сопредседатель Всероссийского союза пациентов Ян Власов сказал НСН, что среди споров между пациентами и медицинскими учреждениями не только качество медуслуг, но и длительные очереди, а также практика перенаправления пациентов в платный сектор даже при наличии права на бесплатную помощь.
В российских частных клиниках и страховых компаниях остро не хватает высококвалифицированных медицинских юристов, рассказали «Известиям» участники рынка. Спрос на таких специалистов ежегодно возрастает на 15–20%. В числе причин называют увеличение количества частных клиник, внедрение телемедицины и ИИ-диагностики, а также участившиеся случаи пациентского «экстремизма» — в результате этого растет число исков к клиникам и попыток избежать оплаты. Власов обозначил ключевые болевые точки в отношениях пациентов с системой здравоохранения.
«Основной проблемой для разбирательств между пациентом и медицинским учреждением с привлечением медицинских юристов является качество оказания услуг. Бывают споры между пациентом и органами управления здравоохранения по лекарственному обеспечению, например. То есть человеку лекарство положено, а его не обеспечивают. Понятно, что к медицинскому учреждению здесь никаких вопросов не задашь. Если речь идёт о государственных структурах, то споры ещё бывают из‑за продолжительности времени на обследование, времени осмотра, длины очереди, выталкивания в платный сектор. Например, человек ложится в больницу на две недели, а ему предлагают платно сделать МРТ завтра, а бесплатно запись — только через три недели. Существует череда таких проблем. Я считаю, что у нас недостаточно освещена тема внутрибольничных инфекций», — сказал собеседник НСН.
Он отметил стремительное развитие медицинского права, указав на проблему быстрой изменчивости законодательства, из‑за чего механизмы действия многих нормативных актов остаются непрозрачными.
«В медицинских университетах есть целые кафедры по подготовке медицинских юристов. Там преподают медицинское право и юриспруденцию. Медицинское право — особая часть. Если на рынке есть на них запрос, значит, такие специалисты привлекательны. Оплата таких специалистов происходит исключительно из хозяйственных надбавок, если мы говорим про государственные больницы. В частных сами решают. Насчет качества обучения таких специалистов я не знаю, потому что законодательство в этом плане меняется достаточно быстро. Думаю, за последние пять лет огромный путь прошло медицинское право. Многие нормативно‑правовые акты до сих пор не раскрыты в плане своего механизма действия», — добавил эксперт.
Ранее врач-терапевт, кардиолог, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин сказал НСН, что среднее время приема первичного пациента — 30 минут, так что врачам будет проще, если приемы по 15 минут сменить на план принять 10 первичных и 20 вторичных.
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