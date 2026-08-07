Союз пациентов заявил, что единая база данных для врачей поможет при переезде
Скорой помощи будет проще на вызовах, если вся информация о россиянах окажется в одном месте, заявил НСН Ян Власов.
Данные о пациентах в единой базе поможет врачам оказывать медицинскую помощь незамедлительно и иметь полную картину болезней в экстренных ситуациях, рассказал НСН сопредседатель Всероссийского союза пациентов Ян Власов.
Партия «Зеленые» направила председателю правительства РФ Михаилу Мишустину комплексные предложения по совершенствованию системы здравоохранения в России. В частности, депутаты предлагают создать единую базу медицинских данных всех государственных и частных клиник. Об этом сообщает ТАСС. Власов указал, чем это поможет россиянам.
«Некоторые пациенты специально обращаются в частные клиники, чтобы сохранялась конфиденциальность, но создание единой цифровой платформы - это, скорее плюс, чем минус. Человек может принимать какие-то процедуры в одном регионе, а как только он переедет в другой, то его данные становятся не видны. А что касается безопасности информации, то это куда более широкая проблема. Доступность к ней должна быть ограничена в рамках защиты врачебной тайны и так далее. Но если возникает некая экстренная проблема — сердце остановилось, почки отказали — то доступ к единой базе позволит врачам скорой помощи уже понять, какие болезни у него были и что можно с ним делать», — отметил он.
Ранее Власов объяснил НСН, почему время на прием пациентов нужно менять.
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