Данные о пациентах в единой базе поможет врачам оказывать медицинскую помощь незамедлительно и иметь полную картину болезней в экстренных ситуациях, рассказал НСН сопредседатель Всероссийского союза пациентов Ян Власов.



Партия «Зеленые» направила председателю правительства РФ Михаилу Мишустину комплексные предложения по совершенствованию системы здравоохранения в России. В частности, депутаты предлагают создать единую базу медицинских данных всех государственных и частных клиник. Об этом сообщает ТАСС. Власов указал, чем это поможет россиянам.