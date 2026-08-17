Армия России освободила Новосолошино и Андреевскую Общину
Российские военные установили контроль над двумя населенными пунктами в Запорожской области и Донецкой Народной Республике. Об этом рассказали в Минобороны.
«Подразделения группировки войск «Восток» освободили... Новосолошино Запорожской области», - отметило ведомство.
В свою очередь, группировка «Центр» взяла под контроль Андреевскую Общину в ДНР, пишет RT.
Ранее Вооруженные силы РФ освободили Першомарьевку в ДНР. Контроль над территорией установила «Южная» группировка. Кроме того, силы группировски войск «Север» освободили Кудиевку в Харьковской области.
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