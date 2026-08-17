Армия России освободила Новосолошино и Андреевскую Общину

Российские военные установили контроль над двумя населенными пунктами в Запорожской области и Донецкой Народной Республике. Об этом рассказали в Минобороны.

МО: ВС РФ освободили Рыбальское в Запорожской области

«Подразделения группировки войск «Восток» освободили... Новосолошино Запорожской области», - отметило ведомство.

В свою очередь, группировка «Центр» взяла под контроль Андреевскую Общину в ДНР, пишет RT.

Ранее Вооруженные силы РФ освободили Першомарьевку в ДНР. Контроль над территорией установила «Южная» группировка. Кроме того, силы группировски войск «Север» освободили Кудиевку в Харьковской области.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияВооруженные Силы РФМинобороны

Горячие новости

Все новости

партнеры