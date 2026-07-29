Полчаса вместо 15 минут: Почему время на прием пациентов нужно менять
Андрей Кондрахин раскрыл НСН, что 15 минут давно уже не хватает врачам разных специализаций на прием пациентов, страдает качество медицинской помощи.
Среднее время приема первичного пациента — 30 минут, так что врачам будет проще, если приемы по 15 минут сменить на план принять 10 первичных и 20 вторичных. Об этом НСН рассказал врач-терапевт, кардиолог, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.
В Минздраве признали бессмысленным норматив врачебного приема в 15 минут. Он становится более «пластичным», заявил глава Минздрава Михаил Мурашко. При этом он отметил, что это нормативы и для тех, кто "я только спросить", и для тех, кто пришел повторно. Кондрахин раскрыл, какие врачи никак не могут уложиться в этот норматив.
«Это практические терапевты, педиатры, врачи общей практики, потому что им требуется больше времени, чтобы понять, что происходит с человеком. Это хирургии, неврологи. Нельзя привязывать врача к каким‑то нормативам, потому что тогда мы теряем эффективность. Сейчас как только ты вылетаешь за 15 минут, включается система оповещения высшей стоящей организации. С другой стороны, это вопрос нагрузки на кабинет. Из плюсов — ушли очереди, люди перестали сидеть под кабинетом», — отметил он.
В связи с этим Кондрахин отметил, что можно было бы вернуть доврачебные кабинеты или посадить больше врачей и распределить их на разные виды пациентов.
«Раньше были так называемые доврачебные кабинеты, где пациент мог получить первичный осмотр: давление, вес, рост. Думаю, имеет смысл вернуть эти кабинеты, чтобы там сидел фельдшер или стажёр‑ординатор. Тогда будет понятно, нужен ли пациенту дальнейший приём или достаточно выписать лекарство. Или сделать по‑другому: чтобы на смену выходило 6 врачей, и каждого разделить по задачам. К одному — тех, кто „спросить“, к другому — тех, кто первичный больной», — предложил он.
Однако, можно пойти по-другому пути и полностью поменять нормативы приема пациентов, заметил Кондрахин.
«Если взять хронометраж, статистические данные в регионах — сколько обычный врач тратит на заполнение меддокументации и первичный осмотр больного, — то получилось бы около 30 минут. Значит, 40 минут нужно на первичного пациента. Значит, талоны надо печатать таким образом, чтобы врач за смену мог осмотреть 20 повторных больных и 10 первичных», — подытожил он.
Ранее сопредседатель Всероссийского союза пациентов Ян Власов заявил НСН, что рост стоимости услуг частных клиник может отпугнуть жителей провинции, а также россиян, «спорадически» обращающихся к платным докторам.
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