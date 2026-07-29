Среднее время приема первичного пациента — 30 минут, так что врачам будет проще, если приемы по 15 минут сменить на план принять 10 первичных и 20 вторичных. Об этом НСН рассказал врач-терапевт, кардиолог, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.

В Минздраве признали бессмысленным норматив врачебного приема в 15 минут. Он становится более «пластичным», заявил глава Минздрава Михаил Мурашко. При этом он отметил, что это нормативы и для тех, кто "я только спросить", и для тех, кто пришел повторно. Кондрахин раскрыл, какие врачи никак не могут уложиться в этот норматив.

«Это практические терапевты, педиатры, врачи общей практики, потому что им требуется больше времени, чтобы понять, что происходит с человеком. Это хирургии, неврологи. Нельзя привязывать врача к каким‑то нормативам, потому что тогда мы теряем эффективность. Сейчас как только ты вылетаешь за 15 минут, включается система оповещения высшей стоящей организации. С другой стороны, это вопрос нагрузки на кабинет. Из плюсов — ушли очереди, люди перестали сидеть под кабинетом», — отметил он.