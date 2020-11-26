Мединский заявил, что Сталин не был причиной репрессий в СССР

«Ведь причиной репрессий не является плохой Сталин лично. На его месте окажись плохой Иванов, Петров, Сидоров, ничего бы не изменилось, скорей всего», - заявил Мединский в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Журналист и историк Николай Сванидзе в эфире НСН ранее заявил, что сталинизму нет оправдания. Он прокомментировал обвинения прибалтов в адрес Москвы.



