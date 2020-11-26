Мединский заявил, что Сталин не был причиной репрессий в СССР

Личность Иосифа Сталина не являлась главной причиной репрессий 1930-х годов. Такое мнение высказал помощник президента России Владимир Мединский. Он полагает, что вне зависимости от того, кто стоял у руля государства, массовые аресты и расстрелы все равно проводились бы. Они были обусловлены той общественно-политической системой, которая была построена после Октябрьской революции 1917 года.

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«Ведь причиной репрессий не является плохой Сталин лично. На его месте окажись плохой Иванов, Петров, Сидоров, ничего бы не изменилось, скорей всего», - заявил Мединский в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Журналист и историк Николай Сванидзе в эфире НСН ранее заявил, что сталинизму нет оправдания. Он прокомментировал обвинения прибалтов в адрес Москвы.


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ФОТО: flickr/kvitlauk
ТЕГИ:РепрессииВладимир МединскийИосиф Сталин
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