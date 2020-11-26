Мединский заявил, что Сталин не был причиной репрессий в СССР
Личность Иосифа Сталина не являлась главной причиной репрессий 1930-х годов. Такое мнение высказал помощник президента России Владимир Мединский. Он полагает, что вне зависимости от того, кто стоял у руля государства, массовые аресты и расстрелы все равно проводились бы. Они были обусловлены той общественно-политической системой, которая была построена после Октябрьской революции 1917 года.
«Ведь причиной репрессий не является плохой Сталин лично. На его месте окажись плохой Иванов, Петров, Сидоров, ничего бы не изменилось, скорей всего», - заявил Мединский в эфире радиостанции «Эхо Москвы».
Журналист и историк Николай Сванидзе в эфире НСН ранее заявил, что сталинизму нет оправдания. Он прокомментировал обвинения прибалтов в адрес Москвы.
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