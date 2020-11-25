В Госдуме призвали Польшу к новому расследованию Катынской трагедии

Зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа предложил отменить документ, в котором парламентарии осудили катынское преступление. Польская сторона в ответ на это выразила возмущение.

В интервью НСН сам депутат пояснил, что он имел ввиду, добавив, что слишком много несовпадений было выявлено.

«Я предлагал рассмотреть документ снова, потому что прошло много времени и нужно более тщательно провести расследования по поводу произошедшего в Катыни. Чтобы никто не пытался больше манипулировать историческими фактами. Что касается числа расстрелянных, то цифры не до конца проверены. В этом есть и интерес Польши, чтобы с привлечением международных исследователей, провести раскопки. Например, на Западной Украине обнаружены жетоны поляков, которые числятся расстрелянными в 40-м году. А жетоны датированы 43-м годом. Говорят о нескольких тысячах расстрелянных и замученных, а обнаружено 200 с лишним останков. И среди них останки людей явно после госпиталя. Очень много несовпадений», - рассказал Чепа.

Депутат акцентировал внимание на том, что поляки проводили работы не больше двух месяцев, да еще и не привлекая международных специалистов, а значит нужно вновь обращаться к этой теме.

«Пока последний солдат не захоронен, война не закончилась... Если же Польша хочет получить более правдивые данные, надо разобраться в этом факте. Не стоит политизировать ситуацию, а по-человечески похоронить останки. И мы не за фальсификацию и искажение, а за то, чтобы провести полноценные поисковые работы и дать оценку произошедшего», - резюмировал депутат Госдумы.

Под Катынской трагедией имеется ввиду серия расстрелов весной 1940 года почти 22 тысяч поляков. Они были казнены по решению Политбюро ЦК ВКП(б). Среди погибших более 14,5 тысячи человек были военнопленными Козельского, Осташковского и Старобельского лагерей НКВД. После того как спустя год тела были обнаружены, правительство СССР заявило, что военнопленные были убиты немцами.

СССР признал вину в апреле 1990 года. Госдума 26 ноября 2010-го приняла заявление «О Катынской трагедии и ее жертвах», в котором говорится, что «Катынское преступление было совершено по прямому указанию Сталина и других советских руководителей».

