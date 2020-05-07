Сталинизму нет оправдания. Сванидзе об обвинениях прибалтов в адрес Москвы

«На исторической площадке идет идеологическая война. Все эти претензии были признаны Съездом народных депутатов в 1989 году, но та история давно позади. Сейчас позиция руководства России совершенно другая: оправдывается пакт Молотова-Риббентропа, оправдываются все действия Сталина перед войной и в начале войны. Поэтому основания, чтобы предъявлять претензии по поводу исторических трактовок, у руководства прибалтийских стран есть» - признал он.

История – это наука, и ею должны заниматься ученые, а не государственные руководители, подчеркнул Сванидзе.

«В этом смысле у меня вопросы ко всем – и к западным лидерам, и к нашим. Давайте оставим это историкам! То, что сейчас происходит в наших исторических трактовках, довольно странно. Возвращение к сталинской интерпретации происходившего», - посетовал собеседник НСН.

Он выразил уверенность, что прибалтийские лидеры не пытаются принизить роль СССР в победе над гитлеризмом.

«Роль России в Победе принизить невозможно. Речь идет о другом – чтобы повысить ответственность того руководства Советского Союза, сталинского руководства, в начале войны. Войну начал Гитлер – это несомненно, но ответственность за это лежит и на руководителях Англии и Франции – Мюнхенский сговор, и на сталинском руководстве – пакт Молотова-Риббентропа. Но Англия и Франция это давно признали, а Советский Союз - в 1989 году. Но сейчас Россия от этого признания отходит. Речь идет именно об ответственности за начало войны. Договор Сталина и Гитлера – пакт Молотова-Риббентропа – никакому оправданию не подлежит: ни этическому, ни политическому, ни историческому», - заключил Сванидзе.

Напомним, договор о ненападении между СССР и Германией был заключен 23 августа 1939 года. Его подписали главы внешнеполитических ведомств Вячеслав Молотов и Иоахим фон Риббентроп. Согласно секретному дополнительному протоколу к нему в зону интересов СССР входили страны Прибалтики, Польша и Бессарабия - часть современных Украины и Молдавии.

