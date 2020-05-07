Сталинизму нет оправдания. Сванидзе об обвинениях прибалтов в адрес Москвы
Журналист и историк в эфире НСН объяснил, чем вызван демарш прибалтийских республик в преддверии 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
В стремлении сфальсифицировать историю Второй мировой войны обвинили в совместном заявлении Россию президенты Латвии, Литвы и Эстонии. Как сообщает «Интерфакс», они считают, что Россия пытается исказить действия СССР в Прибалтике и роль Москвы в подписании пакта Молотова-Риббентропа.
Прибалтийские лидеры подчеркнули, что для сохранения контроля над прибалтийскими республиками СССР использовал «военное превосходство, массовые репрессии, ссылки и полный идеологический контроль».
Журналист и историк Николай Сванидзе в эфире НСН объяснил, чем вызвано это выступление в преддверии 75-летия праздника Победы в Великой Отечественной войне.
«На исторической площадке идет идеологическая война. Все эти претензии были признаны Съездом народных депутатов в 1989 году, но та история давно позади. Сейчас позиция руководства России совершенно другая: оправдывается пакт Молотова-Риббентропа, оправдываются все действия Сталина перед войной и в начале войны. Поэтому основания, чтобы предъявлять претензии по поводу исторических трактовок, у руководства прибалтийских стран есть» - признал он.
История – это наука, и ею должны заниматься ученые, а не государственные руководители, подчеркнул Сванидзе.
«В этом смысле у меня вопросы ко всем – и к западным лидерам, и к нашим. Давайте оставим это историкам! То, что сейчас происходит в наших исторических трактовках, довольно странно. Возвращение к сталинской интерпретации происходившего», - посетовал собеседник НСН.
Он выразил уверенность, что прибалтийские лидеры не пытаются принизить роль СССР в победе над гитлеризмом.
«Роль России в Победе принизить невозможно. Речь идет о другом – чтобы повысить ответственность того руководства Советского Союза, сталинского руководства, в начале войны. Войну начал Гитлер – это несомненно, но ответственность за это лежит и на руководителях Англии и Франции – Мюнхенский сговор, и на сталинском руководстве – пакт Молотова-Риббентропа. Но Англия и Франция это давно признали, а Советский Союз - в 1989 году. Но сейчас Россия от этого признания отходит. Речь идет именно об ответственности за начало войны. Договор Сталина и Гитлера – пакт Молотова-Риббентропа – никакому оправданию не подлежит: ни этическому, ни политическому, ни историческому», - заключил Сванидзе.
Напомним, договор о ненападении между СССР и Германией был заключен 23 августа 1939 года. Его подписали главы внешнеполитических ведомств Вячеслав Молотов и Иоахим фон Риббентроп. Согласно секретному дополнительному протоколу к нему в зону интересов СССР входили страны Прибалтики, Польша и Бессарабия - часть современных Украины и Молдавии.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
177 тыс.+11 231 / сут.
Умерли
1 625+88 / сут.
Выздоровели
23 803+2 476 / сут.
- У личного помощника Трампа обнаружен коронавирус
- Ношение масок в Петербурге станет обязательным требованием
- Пассажиропоток на транспорте в России упал на 70-95%
- Путин переговорил с Трампом по телефону
- В РАН допустили, что пика COVID-19 в России не будет
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru