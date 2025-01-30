Мединский призвал не проклинать и не обожествлять Сталина

Помощник президента предложил избегать в оценке Сталина упрощенных оценок по формуле «дьявол — ангел». Он называет его «исключительно сложной, противоречивой фигурой, которая жила и работала в исключительно тяжелое и противоречивое время, при этом будучи наделенной исключительно огромной личной властью».

По мнению Мединского, Сталина пора перестать проклинать или обожествлять. Надо постараться разобраться в этом персонаже, чтобы «не наступать на грабли и в то же время использовать позитивные уроки».

В этом же интервью Мединский назвал оправданной отмену артистов в условиях СВО, а свободу слова в РФ считает относительной.







