Мединский призвал не проклинать и не обожествлять Сталина
Помощник президента Владимир Мединский заявил, что популярность образа Иосифа Сталина в России объясняется «естественным стремлением жить в великой стране». Этот образ воспринимается людьми не как реальный исторический персонаж, он ассоциируется с имперским величием и победой, сказал Мединский в интервью РБК.
Помощник президента предложил избегать в оценке Сталина упрощенных оценок по формуле «дьявол — ангел». Он называет его «исключительно сложной, противоречивой фигурой, которая жила и работала в исключительно тяжелое и противоречивое время, при этом будучи наделенной исключительно огромной личной властью».
По мнению Мединского, Сталина пора перестать проклинать или обожествлять. Надо постараться разобраться в этом персонаже, чтобы «не наступать на грабли и в то же время использовать позитивные уроки».
В этом же интервью Мединский назвал оправданной отмену артистов в условиях СВО, а свободу слова в РФ считает относительной.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru