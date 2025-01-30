Мединский назвал оправданной «отмену артистов» в условиях СВО

Исчезновение с афиш имен ряда, критикующих власть, артистов оправданно в условиях военного конфликта, заявил помощник президента РФ Владимир Мединский, сообщает РБК.

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Он отметил, что было бы довольно странно, если бы государство одной рукой собирало налоги на финансирование армии, а другой, часть этих налогов тратило на тех, кто официально и публично оплевывает армию.

«Какое-то раздвоение было бы в голове», - пояснил помощник президента.

Он подчеркнул, что в России хотя бы нет культуры отмены, как на Западе. По словам Мединского, абсолютной свободы слова нет нигде и никогда не было, это миф.

Ранее Мединский поддержал слова Трампа о роли СССР в победе над фашизмом, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
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