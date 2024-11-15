В Чувашии бюст Сталина признали самоуправством

В деревне Хорабыр в Чувашии представители КПРФ установили бюст Иосифу Сталину без официального разрешения, из-за чего глава местного отделения партии получил административные протоколы. Первый секретарь республиканского комитета КПРФ Александр Андреев рассказал «Газете.Ru», что партия предлагала администрации принять скульптуру на баланс, но получила отказ.

По словам Андреева, полиция оформила протокол по статье о самоуправстве, поскольку памятник был установлен на муниципальной земле рядом с частным домом без согласования.