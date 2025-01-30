Мединский назвал «относительной» свободу слова в России

По его мнению, в России свобода слова «относительная», и в текущих условиях добиваться «абсолютной» было бы странно.

«В условиях того, что страна ведёт специальную военную операцию, добиваться абсолютной свободы слова по каким-то военным вопросам, мне кажется, было бы по меньшей мере странно», - сказал Мединский.

Он также добавил, что «цензоров внутри нас» гораздо больше, чем снаружи.

Ранее Мединский заявил, что считает оправданной «отмену артистов» в условиях СВО, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

