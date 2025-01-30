Мединский назвал «относительной» свободу слова в России
В мире нет и никогда не было абсолютной свободы слова. Об этом в интервью РБК заявил заявил помощник президента РФ Владимир Мединский.
По его мнению, в России свобода слова «относительная», и в текущих условиях добиваться «абсолютной» было бы странно.
«В условиях того, что страна ведёт специальную военную операцию, добиваться абсолютной свободы слова по каким-то военным вопросам, мне кажется, было бы по меньшей мере странно», - сказал Мединский.
Он также добавил, что «цензоров внутри нас» гораздо больше, чем снаружи.
Ранее Мединский заявил, что считает оправданной «отмену артистов» в условиях СВО, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Мособлдума приняла закон о штрафах за неоплату проезда по платным дорогам
- ВСУ атаковали жилые дома в Каховке
- Потери ВСУ в Курской области составили более 56 140 военнослужащих
- Цена нефти Brent опустилась ниже 75 долларов впервые с начала января
- СМИ: Лайнер и вертолет столкнулись в Вашингтоне на высоте 90 метров
- ФАС оштрафовала ВТБ за ненадлежащую рекламу
- АКОРТ: Россияне каждый год потребляют около 1,4 млн тонн бананов
- Поставлявшую оружие из США в Россию группировку обезвредили в Киргизии
- Двое россиян напали на фельдшера скорой помощи в подмосковном Солнечногорске
- Мединский призвал не проклинать и не обожествлять Сталина
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru